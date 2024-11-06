Sarah McBride, İlk Trans Kadın Temsilci Olarak Tarihe Geçti

Delaware eyaletinden ABD Temsilciler Meclisi'ne seçilen Sarah McBride, bu unvanı kazanarak Kongre'de görev yapacak ilk trans kadın olma özelliğini taşıyor. 5 Kasım 2024'te gerçekleştirilen seçimlerde, Cumhuriyetçi rakibi John Whalen'i geride bırakarak önemli bir zafer elde eden McBride, bu başarıyla sadece kendi kariyerini değil, aynı zamanda LGBTQ+ bireylerin temsilini de güçlendirmiş oldu. Whalen, emekli bir inşaat şirketi sahibi ve eski bir eyalet polisi olarak ilk defa kamu görevine aday olmuş, ancak düşük bütçeli kampanyasıyla McBride karşısında etkili olamadı.

McBride’ın Bağışları ve Aktivizmi, Seçim Sürecine Nasıl Yön Verdi?

Sarah McBride, kampanyası sırasında 3 milyon dolardan fazla bağış toplayarak, sadece mali açıdan değil, toplumsal bir destek de elde etti. Bu bağışlar, onun uluslararası alanda tanınmış bir LGBTQ+ aktivisti olarak yükselişine katkı sağladı ve 2016 yılında Demokratların Ulusal Kongresi'nde konuşma yapan ilk trans birey olma unvanını kazanmasıyla pekişti. Eylül ayında gerçekleştirilen ön seçimdeki başarısı, onun Kongre'deki rolünü daha da sağlamlaştırdı; ancak McBride, bu süreci "tarihi bir figür" olmaktan ziyade, "Delaware halkı için" bir adım olarak nitelendirdi. Bu yaklaşımı, onun toplumun yararına çalışmayı önceliklendiren bir lider kimliği oluşturdu.2020 yılında Delaware Eyalet Senatosu'na seçilen McBride, burada geçirdiği süre boyunca eyalette ücretli aile ve tıbbi izin sigortası programının yasalaşmasında önemli bir rol üstlendi. Bu deneyimler, onun Temsilciler Meclisi'nde ne denli etkili olabileceğini gösteriyor. 2010'dan bu yana Demokratların elinde bulundurduğu bu koltuk, önceki temsilci Lisa Blunt Rochester'ın senatörlük için aday olmasıyla boş kalmıştı.