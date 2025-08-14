Yüksekova'nın en işlek caddesi olan İpekyolu Caddesi'nin bakımsız refüjünden kalkan toz bulutları nedeniyle hem esnaf hem de vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle rüzgarlı havalarda artan toz caddeyi kullanılamaz hale getirirken, halk ise "Artık bu sahipsizliğe bir çözüm bulunsun" diyerek yetkililere seslendi.

Yıllardır süregelen sorun, İpekyolu'nun hem kaldırımlarının hem de refüjünün bakımsızlığıyla daha da derinleşiyor. Geçtiğimiz aylarda refüjdeki binlerce ağacın kuruyarak yok olması, bölgeyi adeta çoraklaştırdı. Bu durum, özellikle son günlerde etkili olan rüzgarla birlikte dayanılmaz bir hal aldı. Toz bulutları, caddeyi kullanan yayaların ve esnafın sağlığını tehdit ederken, dükkanların içine kadar girmesiyle de ticari hayatı olumsuz etkiliyor.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, "Bu kadar da olmaz, ilçenin en işlek yolu toz içinde. Bunu kimse görmüyor mu?" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Esnaf ise dükkan kapılarını bile açamaz duruma geldiklerini belirterek, "Bu şehre gelen her misafir bu görüntüden rahatsız oluyor. Artık bu yola, bu kaldırımlara ve refüje bir çözüm bulunsun" çağrısında bulundu.