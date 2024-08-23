Sağlık Bakanlığı, Batı Nil Virüsü'nün ülke genelinde endişe verici bir şekilde yayılmaya başladığını duyurdu. 2010 yılından bu yana Türkiye’de görülen bu virüs, 2024 yılında 6 kişide tespit edildi. Bakanlık, hastaların tedavi ve takip sürecinin devam ettiğini açıkladı. Virüs, sivrisineklerin sokmasıyla bulaşıyor ve genellikle yaz ve sonbahar dönemlerinde ortaya çıkıyor. Bakanlık, bu durumun ciddiyetle takip edildiğini ve ilerleyen günlerde kamuoyuna daha fazla bilgi verileceğini belirtti. Batı Nil Virüsü'nün belirtileri arasında ateş, halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı ve kas ağrısı bulunuyor. Henüz kesin bir tedavisi bulunmayan virüse karşı sivrisineklerden korunma önem taşıyor. Bu gelişmeler, halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturuyor ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi