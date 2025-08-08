Geçtiğimiz gün düzenlenen AK Parti MKYK toplantısında bir sunum yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu önemli bir müjde verdi. Memişoğlu, SMA hastalığı için ilaç üretme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Memişoğlu, “SMA ilacını biz üreteceğiz, çalışmalara başlıyoruz” dedi.

BİNLERCE AİLEYE UMUT OLACAK

SMA, çocuklarda omurilikteki motor sinir hücrelerinin ilerleyici kaybı ile başlayan, ölüm oranı çok yüksek genetik geçişli bir hastalık. Sadece yabancı firmalar tarafından üretilen SMA ilaçlarının yüz binlerce doları bulan fiyatları, hasta çocukların ailelerini çaresiz bırakıyor. Türkiye bu adımıyla binlerce SMA'lı çocuğa umut ışığı olacak.

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ İÇİN YENİ ADIM

Öte yandan Memişoğlu’nun sunumda “Üniversite hastaneleri, şehir hastanelerine göre eskidi; malzemeler eskidi, artık yenilenmesi gerek” ifadelerini kullandığı da bildirildi.