Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, dünyada yalnızca Van Gölü Havzası’nda yaşayan inci kefalinin bir balık türü olmanın ötesinde önemli bir ekosistem değeri taşıdığını vurguladı.

Akkuş, inci kefalinin bölgenin gıda güvenliğine katkı sunduğunu, binlerce kişinin geçim kaynağını oluşturduğunu ve havzadaki balıkçılık ekonomisini desteklediğini ifade etti.

“İNCİ KEFALİ, BİR BALIK TÜRÜ OLMANIN ÇOK ÖTESİNDE BİR ÖNEME SAHİP”

İnci kefalinin aynı zamanda turizme katkı sağladığını ve Van Gölü Havzası'nın kültürel kimliğinin şekillenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Akkuş, “Dünyada yalnızca Van Gölü havzasında yaşayan inci kefali, bir balık türü olmanın çok ötesinde bir öneme sahip. İnci kefali; bölgenin gıda güvenliğine katkı sağlayan, binlerce insanın geçim kaynağını oluşturan, havzada balıkçılık ekonomisini ayakta tutan, turizmi destekleyen ve Van Gölü Havzası'nın kültürel kimliğini şekillendiren eşsiz bir ekosistem hizmetidir.

Her yıl milyonlarca inci kefalinin Van Gölü’nden akarsulara doğru gerçekleştirdiği üreme göçü, yalnızca etkileyici bir olay değil; bu göç ile göldeki stoka her yıl yeni bireyler katılarak stokun devamlılığı sağlanıyor. Aynı zamanda, ekonomi canlanıyor, bölgeye gelen ziyaretçiler benzersiz bir doğa olayına tanıklık ediyor ve nesilden nesile aktarılan kültürel bir miras yaşamaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

“GELECEKTE EN STRATEJİK KAYNAKLAR SAĞLIKLI EKOSİSTEMLER OLACAKTIR”

İnci kefali göçünün yalnızca dikkat çekici bir doğa olayı olmadığını ifade eden Akkuş, “İklim değişikliği, kuraklık, su kaynakları üzerindeki baskılar ve biyolojik çeşitlilik kayıplarının giderek arttığı günümüzde, inci kefalinin sunduğu bu hizmetlerin değeri daha da artacaktır. Çünkü gelecekte en stratejik kaynaklar yalnızca enerji veya madenler değil; sağlıklı ekosistemler ve onların insanlara sunduğu hizmetler olacaktır.” dedi.

“İNCİ KEFALİNİ KORUMAK; DİRENÇ KAPASİTESİNİ KORUMAKTIR”

İnci kefalinin korunmasının yalnızca bir balık türünün korunması anlamına gelmediğini aktaran YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “İnci kefalini korumak; yalnızca bir balık türünü korumak değil, bölgenin gıda güvenliğini, ekonomik sürdürülebilirliğini, kültürel mirasını ve iklim değişikliğine karşı direnç kapasitesini korumaktır. Van Gölü Havzası'nın geleceği, büyük ölçüde bu eşsiz ekosistemin ve onun en önemli temsilcilerinden biri olan inci kefalinin korunmasına bağlıdır.” ifadelerini kullandı.