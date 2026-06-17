Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, imalat sanayisi üretim gücünü, çalışanların emeğini ve işletmelerin istihdam kararlılığını desteklemeye devam edeceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında, kişi başına verdiğimiz 3 bin 500 lira destek ile imalat sektöründe çalışan 922 bin 537 sigortalımız için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yaklaşık 6,7 milyar lira destek sağladık.

Vedat Işıkhan-85

Bu uygulamamızla istihdamı koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız. Emeği, üretimi ve kalkınmayı esas alan politikalarımızla, çalışanımızın, işverenimizin ve sanayimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA