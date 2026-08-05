ABD-İran arasındaki gerilimin düşmesi sonrası dün motorine indirim geldi.
Dün motorine gelen 1,05 liralık indirim sonrası araç sahiplerine bir müjde daha geldi.
Bugün gece yarısı motorine bir indirim daha gelecek.
MOTORİNE İNDİRİM MÜJDESİ
Petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte akaryakıt fiyatları da güncelleniyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor.
NE KADAR İNDİRİM BEKLENİYOR
Motorine 3,97 liralık indirim geliyor.
İndirim tutarının pompaya yansıyıp yansımayacağına yetkili makamlar karar verecek.
BENZİNE İNDİRİM VAR MI
Benzinde ise indirim beklenmiyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.