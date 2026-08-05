Ağustosta hem Güneş hem Ay tutulması

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Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Benzinde ise indirim beklenmiyor.

Petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte akaryakıt fiyatları da güncelleniyor. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına indirim gelmesi bekleniyor.

Bugün gece yarısı motorine bir indirim daha gelecek.

Dün motorine gelen 1,05 liralık indirim sonrası araç sahiplerine bir müjde daha geldi.

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