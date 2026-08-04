ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmelere yeniden başlanılacağını açıklaması sonrasında da piyasaların ateşi de düştü.

Petrolün kısmen düşmesi sonrası akaryakıtta indirim beklentisi artmaya başladı.

Araç sahipleri de gelişmeleri yakından takip ediyor.

Bu kapsamda da bir müjde geldi.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında büyük düşüş bekleniyor.

NE KADAR İNDİRİM GELECEK

Motorinin litre fiyatına 6,37 lira indirimin yarından itibaren geçerli olması bekleniyor.

BENZİNE DE İNDİRİM VAR MI

Benzin fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GECE YARISI POMPAYA YANSIYACAK

Motorindeki indirimin, mevcut piyasa koşullarının korunması halinde 5 Ağustos Çarşamba günü gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.