Ocak ve temmuz döneminde toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları 638 bin 965 adede geriledi.
Toplam pazarın yüzde 65,5'lik büyük bir bölümünü SUV gövde tipindeki araçlar oluşturdu.
Temmuz ayında daralma daha da derinleşerek toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında küçüldü.
Motor tiplerine bakıldığında benzinli otomobiller ilk sırada yer alırken elektrikli araçlar pazar payını artırdı.
RENAULT PAZARIN ZİRVESİNDE
Marka sıralamasında Renault, 77 bin 50 adetlik satışla ilk yedi ayın lideri olurken Volkswagen, ikinci sıraya yerleşti.
Temmuz ayında satışlarını yüzde 69,12 artıran Togg ise 4 bin 600 adetle öne çıkan markalardan biri oldu.
Yılın ilk yedi ayında 14 bin 844 adet satılan Togg T10X en çok tercih edilen elektrikli otomobil olmayı başardı. Yerli marka temmuz ayında gerçekleşen toplam elektrikli otomobil satışlarının yüzde 36,3'ünü tek başına üstlendi.
TEMMUZDA EN ÇOK SATAN 10 MODEL
Togg T10X – 2 bin 841
Togg T10F – 1,759
KG Mobility Torres EVX – 1,252
MINI Countryman E – 1,184
Volvo EX30 – 806
Citroën C3 Aircross – 564
Kia EV3 – 411
Opel Frontera – 323
Tesla Model Y – 295
Mercedes-Benz GLC – 292
İLK 7 AYDA EN ÇOK SATAN 10 MODEL
Renault Boreal – 3 bin 031
Togg T10X – 2 bin 841
Toyota Corolla – 2 bin 408
Volkswagen Taigo – 2 bin 402
Hyundai i20 – 1,955
Renault Duster – 1,929
Togg T10F – 1,759
Nissan Qashqai – 1,684
Hyundai Tucson – 1,615
Renault Megane Sedan – 1,560