Ocak ve temmuz döneminde toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları 638 bin 965 adede geriledi.

Toplam pazarın yüzde 65,5'lik büyük bir bölümünü SUV gövde tipindeki araçlar oluşturdu.

Temmuz ayında daralma daha da derinleşerek toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında küçüldü.

Motor tiplerine bakıldığında benzinli otomobiller ilk sırada yer alırken elektrikli araçlar pazar payını artırdı.

RENAULT PAZARIN ZİRVESİNDE

Marka sıralamasında Renault, 77 bin 50 adetlik satışla ilk yedi ayın lideri olurken Volkswagen, ikinci sıraya yerleşti.

Temmuz ayında satışlarını yüzde 69,12 artıran Togg ise 4 bin 600 adetle öne çıkan markalardan biri oldu.

Yılın ilk yedi ayında 14 bin 844 adet satılan Togg T10X en çok tercih edilen elektrikli otomobil olmayı başardı. Yerli marka temmuz ayında gerçekleşen toplam elektrikli otomobil satışlarının yüzde 36,3'ünü tek başına üstlendi.

TEMMUZDA EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Togg T10X – 2 bin 841

Togg T10F – 1,759

KG Mobility Torres EVX – 1,252

MINI Countryman E – 1,184

Volvo EX30 – 806

Citroën C3 Aircross – 564

Kia EV3 – 411

Opel Frontera – 323

Tesla Model Y – 295

Mercedes-Benz GLC – 292

İLK 7 AYDA EN ÇOK SATAN 10 MODEL

Renault Boreal – 3 bin 031

Togg T10X – 2 bin 841

Toyota Corolla – 2 bin 408

Volkswagen Taigo – 2 bin 402

Hyundai i20 – 1,955

Renault Duster – 1,929

Togg T10F – 1,759

Nissan Qashqai – 1,684

Hyundai Tucson – 1,615

Renault Megane Sedan – 1,560