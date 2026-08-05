Hafif Raylı Sistem Projesi'yle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Memet Aslan, projenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanmasının kent adına tarihi bir gelişme olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda projeye verilen desteğin Van'ın geleceğini şekillendireceğini ifade eden Başkan Aslan, Edremit'ten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne kadar uzanacak olan hafif raylı sistem hattının yalnızca bir ulaşım yatırımı olmadığını, aynı zamanda Van'ın ekonomisine, sanayisine, turizmine ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağlayacak stratejik bir proje olduğunu vurguladı.

Van Organize Sanayi Bölgesi'nde binlerce kişinin üretime katkı sunduğunu belirten Aslan, ulaşımın kolaylaşmasının çalışanların iş hayatına doğrudan olumlu yansıyacağını söyledi. Sanayi üretiminin güçlü bir ulaşım altyapısıyla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, "OSB'de çalışan personelimizin güvenli, konforlu ve zamanında iş yerlerine ulaşabilmesi üretimin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Hafif raylı sistem sayesinde çalışanlarımız trafikte vakit kaybetmeyecek, iş gücü verimliliği artacak. Bu durum doğrudan üretime ve sanayimize olumlu katkı sağlayacaktır" dedi.

"Teslimatlar daha planlı ve zamanında yapılacak"

Kent içi trafiğin rahatlamasının sanayiciler açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çeken Aslan, ulaşım yoğunluğunun azalmasıyla lojistik süreçlerin daha sağlıklı işleyeceğini ifade etti. Aslan, "Üreten bir şehir için zaman en değerli unsurdur. Trafik yoğunluğunun azalmasıyla sanayicilerimiz ürünlerini daha planlı ve zamanında sevk edebilecek. Bu da Van'daki üreticimizin rekabet gücünü artıracak, ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

"Van'ın turizmine ve ekonomisine güç katacak"

Edremit sahilinden başlayarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne kadar uzanacak hattın, şehrin önemli yaşam ve turizm akslarını birbirine bağlayacağını ifade eden Aslan, projenin Van'ın cazibesini artıracağını belirtti. Aslan, "Van Gölü sahili, üniversitemiz, şehir merkezi ve sosyal yaşam alanlarının modern bir ulaşım ağıyla birbirine bağlanması hem vatandaşlarımız hem de ilimize gelen yerli ve yabancı turistler açısından büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu yatırım, Van'ın turizm potansiyelini daha da yukarı taşıyacak, ekonomik canlılığa önemli katkılar sunacaktır" ifadelerini kullandı.

"Yıllardır beklenen hizmet gerçeğe dönüşüyor"

Van'ın uzun yıllardır hafif raylı sistem beklentisi içerisinde olduğunu dile getiren Aslan, projenin onaylanmasının kent adına tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Aslan, "Bu proje yıllardır Van halkının özlemle beklediği önemli yatırımlardan biridir. Bugün gelinen noktada bu hayalin gerçeğe dönüşmesi hepimizi mutlu etmiştir. Hafif raylı sistem, şehir içi trafiği önemli ölçüde rahatlatacak, vatandaşlarımıza modern, güvenli ve çevreci bir ulaşım imkânı sunacaktır" dedi.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Memet Aslan, şu ifadeleri kullandı:

"Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'na, Van Valimize, Van milletvekillerimize, bakanlık bürokratlarına ve projenin onay sürecinde emeği bulunan tüm kişi ve kurumlara şükranlarımı sunuyorum. Bu önemli yatırımın en kısa sürede yapım aşamasına geçerek Van'ımıza kazandırılmasını temenni ediyorum. Hafif raylı sistem, yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de faydalanacağı kalıcı bir eser olacaktır."