Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bugün Van’a gelerek bir dizi programa katılacak. Ağrı'dan uçakla Van'a gelecek olan Bakan Göktaş, programına Van Valiliği ziyaretiyle başlayacak. Ardından AK Parti Van İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

AİLE ZİYARETLERİ DE GERÇEKLEŞTİRECEK

Bakan Göktaş, Van programı kapsamında Evlilik Kredisi'nden yararlanan ve çocuk sahibi olan bir aileyi de ziyaret edecek.

GÜNÜN SON PROGRAMI ADEM ZİYARETİ

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Van'daki temaslarını Edremit ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi (ADEM) ziyaretiyle tamamlayacak.