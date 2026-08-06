Emlak vergisinin hesaplanmasında temel kriterlerden biri olan bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, gelecek yıl uygulanacak yeni değerlerle yeniden belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tebliğ kapsamında, konutlardan sanayi tesislerine, otellerden eğitim ve sağlık yapılarına kadar çok sayıda bina türü için esas alınacak metrekare maliyet bedelleri güncellendi.

Düzenleme, emlak vergisi hesaplamalarında kullanılacak temel maliyet kriterlerini ortaya koyuyor.

KONUTLARDA MALİYET SINIRLARI GÜNCELLENDİ

Tebliğe göre mesken niteliğindeki binaların metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, yapı sınıfına göre farklılık gösterecek.

Lüks sınıftaki konutlarda metrekare başına normal inşaat maliyet bedeli 12 bin 642 lira 67 kuruş ile 27 bin 712 lira 26 kuruş arasında değişecek.

Birinci sınıf yapılarda bu tutar 5 bin 335 lira 40 kuruştan başlayıp 18 bin 532 lira 7 kuruşa kadar çıkacak.

İkinci sınıf konutlarda metrekare maliyetleri 3 bin 758 lira 56 kuruş ile 12 bin 555 lira 79 kuruş arasında uygulanacak.

Üçüncü sınıf yapılarda maliyet bedelleri bin 269 lira 61 kuruş ile 8 bin 551 lira 49 kuruş arasında belirlenirken, basit inşaat niteliğindeki yapılarda ise metrekare maliyetleri 604 lira 10 kuruş ile 3 bin 856 lira 64 kuruş arasında olacak.

FARKLI YAPI TÜRLERİ DE KAPSAMDA

Yeni düzenleme yalnızca konutlarla sınırlı kalmadı. Tebliğ kapsamında fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, yüzme havuzu ve benzeri çok sayıda yapı türü için de bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri yeniden hesaplandı.

Belirlenen bu değerler, ilgili yapıların emlak vergisi matrahının oluşturulmasında esas alınacak unsurlar arasında yer alacak.

EMLAK VERGİSİ HESAPLAMALARINDA ESAS ALINACAK

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle belirlenen metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, 2027 yılında bina vergi değerlerinin tespitinde kullanılacak. Böylece emlak vergisinin hesaplanmasında dikkate alınacak maliyet kriterleri güncellenmiş oldu.

Yetkililer, yeni bedellerin bina sınıfı ve kullanım amacına göre uygulanacağını, ilgili hesaplamaların Emlak Vergisi Kanunu hükümleri doğrultusunda yapılacağını bildirdi.