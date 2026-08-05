1 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da başkanlığa seçilen Şahin Aslan’ın, devam eden hukuki süreci gerekçe göstererek görevini Özgür İreç İlhan’a devretmesinin ardından Vanspor’da yeni dönem başladı.

Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Özgür İreç İlhan, göreve geldikleri süreçte önemli bir karar vermek zorunda kaldıklarını belirterek, kongre yerine mevcut yönetimle devam etme kararı aldıklarını söyledi.

“İKİ SEÇENEĞİMİZ VARDI”

Göreve geldiklerinde önlerinde iki seçenek bulunduğunu ifade eden İlhan, “Ya kongre kararı alacaktık ya da mevcut yönetim içerisinden bir arkadaşımızı seçip yolumuza devam edecektik. Biz bu süreçte kongre kararı almanın Vanspor’u çok büyük bir uçuruma sürükleyebileceğini düşündük.” dedi.

Kulübün transfer süreci, ödemeleri ve lig hazırlıkları devam ederken böyle bir karar almanın doğru olmayacağını düşündüklerini belirten İlhan, yönetici arkadaşlarıyla yaptıkları istişareler sonucunda sorumluluk aldıklarını vurguladı.

Şu an için kongre gündemlerinin olmadığını belirten İlhan, önceliklerinin kulübü içinde bulunduğu zorlu süreçten çıkarmak olduğunun altını çizdi.

İlhan, takımın önünü açmak için yoğun bir çaba için de olduklarını da sözlerine ekledi.