Van Spor Futbol Kulübü Başkanlığı görevine seçilen Özgür İreç İlhan, ilk değerlendirmelerini Wanhaber’e yaptı. Başkanlık görevini neden kabul ettiğini anlatan İlhan, Vanspor'un yeni bir tartışma sürecini kaldıramayacağını belirterek tüm Vanlılara birlik çağrısında bulundu.

Vanspor FK'de yaşanan yönetim değişiminin ardından başkanlık görevini devralan Özgür İreç İlhan, kulübün içinde bulunduğu hassas süreçte yönetim olarak önemli bir karar aldıklarını belirtti. İlhan, amaçlarının Vanspor'u yeni bir belirsizliğin içine sürüklemek değil, lig öncesi istikrarı sağlamak olduğunu söyledi.

“KONGRE KARARI KULÜBE ZARAR VEREBİLİRDİ”

Başkanlık görevini üstlenme sürecini anlatan İlhan, yönetim olarak önlerinde iki seçenek bulunduğunu ifade etti. Başkan İlhan, “Seçeneklerden biri kongre kararı almak, diğeri ise mevcut yönetim içerisinden bir ismin başkanlık görevini devralmasıydı. Ancak lig öncesinde kongre sürecine girmenin kulüp açısından büyük risk oluşturacağını değerlendirdik. Bu nedenle yönetim olarak kendi içimizden bir ismi görevlendirme yolunu tercih ettik.” dedi.

Transferlerin tamamlanması, futbolcu ödemeleri ve kulübün mali yükümlülüklerinin bulunduğu bir dönemde yeni bir kongre sürecinin Vanspor'u daha da zor duruma düşüreceğini ifade eden İlhan, yönetici arkadaşlarıyla yaptıkları istişareler sonucunda sorumluluk almaya karar verdiklerini söyledi.

Görevi büyük bir onur ve sorumluluk olarak gördüğünü belirten Özgür İreç İlhan, amaçlarının kulübü kısa sürede normalleşme sürecine taşımak olduğunu kaydetti.

“VANSPOR HERKESİN ORTAK DEĞERİ”

Vanspor'un hiçbir kişi ya da grubun takımı olmadığını vurgulayan Özgür İreç İlhan, kulübün Van'ın ortak değeri olduğunu söyledi. Van'ın farklı kültürleri ve etnik yapılarıyla kadim bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan İlhan, tüm kırgınlıkların geride bırakılması gerektiğini belirterek, “Herkesi Vanspor çatısı altında buluşturmak istiyoruz. Artık Vanspor’un iyi haberlerini konuşalım” mesajını verdi.

Kulüpte yeni dönemin en önemli hedeflerinden birinin birlik ve beraberliği yeniden tesis etmek olduğunu ifade eden Özgür İreç İlhan, "Bir lira verenle bir milyon lira veren arasında hiçbir fark görmüyoruz. Çünkü herkes bu kulübün geleceğine ortak oluyor. Bu halkın takımıdır. Biz de herkesi Vanspor'un menfaatleri etrafında buluşturmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“BEN BAŞKANLIK YAPMAYA DEĞİL, HİZMET ETMEYE GELDİM”

Göreve makam için gelmediğinin altını çizen İlhan, Vanspor'a hizmet etmek amacıyla bu sorumluluğu üstlendiğini söyleyerek sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Kulüpte yaşanan belirsizlikler sona ermeli. Başkanlık tartışmaları hem takımın hem de taraftarın motivasyonunu olumsuz etkiledi. Artık kulübün gündeminde yönetim tartışmaları yerine futbolun olması gerektiğini düşünüyoruz. Sezon öncesi tüm enerjimizi sahaya yansıtmamız gerekiyor.”