Van Spor Futbol Kulübü Başkanlığı görevine getirilen Özgür İreç İlhan, taraftarlara mesaj gönderdi. Yaşanan belirsizliğin kulübe zarar verdiğini belirten İlhan, bu süreci en kısa sürede geride bırakmak istediklerini ifade etti.

Yönetim olarak vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan İlhan, “Çok kısa sürede icraat üretmek zorundayız. Çünkü lig başladı ve artık bütün dikkatimizi sahaya vermeliyiz.” dedi.

TARAFTARLARA MESAJ

Vanspor taraftarının yaşanan gelişmeler nedeniyle moralinin bozulduğunu bildiklerini söyleyen Başkan Özgür İreç İlhan, camiada yeniden güven ortamını oluşturacak adımları atacaklarını dile getirdi.

Taraftarlardan destek beklediklerini belirten İlhan, “Vanspor bizim için büyük bir değerdir. Bu saatten sonra Vanlılar olarak, Vanspor camiası olarak başkanlık krizini geride bırakmalıyız. Artık Vanspor'un iyi haberlerini konuşmaya ihtiyacımız var. Biz bu güveni yeniden oluşturup taraftarımızın motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak için çalışacağız.” şeklinde konuştu.