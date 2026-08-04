Yaşanan gelişmenin ardından Van Spor Futbol Kulübü, kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama yaptı.

SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Kulüpten yapılan açıklamada, Kulüp Lisans Talimatı kapsamında uygulanan puan silme cezasına ilişkin hukuki ve idari sürecin titizlikle takip edildiği ifade edildi.

Açıklamada, kararın kaldırılması amacıyla gerekli evrakların tamamlanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek, yasal süre içerisinde tüm belgelerin hazırlanıp ilgili kurullara başvuruların yapılacağı ifade edildi.

"GEREKLİ EVRAKLARIN TAMAMLANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"



Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Lisans Talimatı kapsamında kulübümüze uygulanan puan silme cezasına ilişkin hukuki ve idari süreç tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Söz konusu kararın kaldırılması amacıyla gerekli evrakların tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, yasal süre içerisinde tüm belgeler hazırlanarak ilgili kurullara başvurularımız gerçekleştirilecektir.

Kulübümüzün hak ve menfaatlerinin korunması adına sürecin sonuna kadar gerekli tüm girişimler kararlılıkla sürdürülecek olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."