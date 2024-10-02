Arama Çalışmalarında Sonar Desteği

Arkadaşları, Rojin’in ortadan kaybolduğuna dair kaygılarını polise iletmekte gecikmedi ve durum derhal araştırılmaya başlandı Polis, Rojin’in Van Gölü sahiline gitmiş olabileceğini belirleyerek, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Olay yerinde yapılan incelemelerde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su gibi kişisel eşyalar bulundu. Bugünkü arama çalışmalarında ise Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı Sonar cihazının kullanılması planlanıyor ve bu teknoloji, kaybolan genç kızı bulmak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ekipler Hız Kesmeden Çalışıyor

Arama çalışmaları, Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Çevik Kuvvet polisleri ve atlı birliklerin de katılımıyla devam ediyor. Bardakçı Mahallesi'nde evler, bahçeler ve metruk binalar titizlikle araştırılırken, göl üzerinde de ek bir polis teknesi desteği sağlanacak. Tüm bu çabalar, Rojin Kabaiş’in bir an önce bulunması amacıyla sürdürülüyor.