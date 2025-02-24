"Maziden Atiye Ahlat" projesi kapsamında geçen yılın ekim ayında "Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" temasıyla düzenlenen 16. Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda 13 kategoride dereceye giren öğrenciler, danışman öğretmenler ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında başarı gösteren öğrenciler Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlandı.

Program kapsamında öğrenciler; tarihî ve kültürel gezilere katılarak kültür sanat etkinliklerinde yer alarak, söyleşiler ve kitap tahlilleri yaptıktan sonra çeşitli yarışmalarda yeteneklerini sergiledi. Diğer yandan öğrencilere bilgi zenginliği kazandırmak amacıyla alanında uzman eğitmen ve akademisyenlerle buluşma fırsatı sunuldu.

Program temaları arasında "Tarih ve Medeniyet", "Teknoloji ve Dijital Yaşam Becerileri", "Dostluk ve Arkadaşlık", "Sağlıklı Yaşam", "Gönül Coğrafyamız", "Aile İçi İletişim", "Kültür-Sanat", "Hitabet" ve "Şiir Etkinlikleri" yer aldı.



Proje kapsamında öğrenci ve öğretmenler, Selçuklu Meydan Mezarlığı, Abdurrahman Gazi Türbesi, Ahlat ve Malazgirt Müzeleri, Ahlat'ın tarihî kümbetleri, Malazgirt Kalesi ve Muradiye Şelalesi'ni de görme fırsatı buldu.

Ankara, Balıkesir, Batman, Bursa, Eskişehir, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Rize, Samsun, Sivas, Tokat ve Van illerinden toplam 49 öğrenci ve 32 öğretmenin katıldığı program, genç nesillere kadim Türk-İslam kültürünün güç ve zenginliğini göstererek öğrencilerin gönül ve zihin dünyalarında yüksek ufuklar açılması amaçlandı.