Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Yeni Yüzü: Refik Tuzcuoğlu

Yeni Bakan Yardımcısı Açıklandı

28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinesini açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Refik Tuzcuoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bu atama, kamuoyunda büyük merak uyandırdı.

Tuzcuoğlu'nun Eğitim ve İş Hayatı

Konya'dan İstanbul'a Eğitim Yolculuğu

Refik Tuzcuoğlu, 1967 yılında Konya'da doğdu. Konya İmam Hatip Lisesi'ni tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitimine devam etti. Üniversite yıllarında gazeteci-yazar olarak iş hayatına atıldı ve iç politika konularında araştırmalar yaptı.

Aile İşletmesi ve Konya'daki Faaliyetleri

Aile Şirketlerinin Yönetimi ve Kültürel Çalışmalar

Ailesinin isteği üzerine Konya'ya dönen Tuzcuoğlu, aile şirketlerini yönetmeye başladı. Bunun yanı sıra ticari faaliyetlerin yanında eğitim ve kültür-sanat alanlarında da aktif rol aldı. Konya Sanayi Odası'nda danışmanlık yaptı ve Lonca Dergisi'nin yayın hayatına kazandırılmasında önemli katkılarda bulundu.

Erdemliler Hareketi ve Siyasi Kariyer

AK Parti'nin Kuruluş Sürecine Katkıları

Tuzcuoğlu, "Erdemliler Hareketi"ne destek veren kadroların içinde yer alarak AK Parti'nin Konya'da kuruluş sürecine önemli katkılarda bulundu. 2004-2009 yılları arasında Meram Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Belediye ve Bakanlık Görevleri

Kayseri ve Ankara Büyükşehir Belediyelerindeki Görevleri

2009 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanı, belediye şirketlerinde genel koordinatörlük ve Kayseri Su-Kanal İdaresi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2015-2016 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Koordinatörlüğü görevinde bulundu.

Bakanlık ve Şura Görevleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı

2016-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Müsteşar Yardımcısı olarak atanan Tuzcuoğlu, İLBANK Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak da görev yaptı. Ayrıca Şehircilik Şurası’nda, Şura Yönlendirme Kurulu ve İstişare Komisyonu’nun Başkanlıklarında bulundu ve Şehir 2023 Projesi’ni yürüttü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı Görevi

Genel Sekreterlik ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu

2018-2019 yıllarında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter olarak görev yapan Tuzcuoğlu, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Yerel Yönetim Politikaları Kurulu’na atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir. 2019 yılından beri AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Koordinatörlüğü görevini de yürütmektedir.

Konferanslar ve Gençlik Çalışmaları

Gençlik Faaliyetleri ve Eğitim Çalışmaları

Tuzcuoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Gençlik Faaliyetleri Modellemesini hazırladı ve Yerel Yönetimler Gençlik Festivalini hayata geçirerek geleneksel hale getirdi. "Medeniyet Perspektifimizde Şehir ve İnsan, Dünya ve Türkiye Nereye? Gençlik Ne Yapmalı? Türkiye Yüzyılı" gibi konularda da konferans ve seminerler veriyor.

Özel Hayatı

Refik Tuzcuoğlu'nun Aile Hayatı ve Dil Bilgisi

İngilizce ve Arapça bilen Refik Tuzcuoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.