ABD'li rapçi Rylo Huncho, Instagram videosunu çekerken kendisini yanlışlıkla vurarak kaybettiğini kaybetti.

17 yaşındaki Virginia'lı rapçi Rylo Huncho, sosyal medyada video çekerken tıkadı bir hata yaptı. Huncho, Instagram hikayesinde bir tabanca püskürtme türünü sallayıp yeşil lazer nişangahını ve el fenerini sergiledi. Daha sonra, silahın emniyetini tek payıyla kapatmaya çalışarak kapsamlına doğrultarak tetiğe dokundu.

Videoda, silahın ateş almasıyla Huncho'nun yere düştüğünü ve telefonun zeminde kaldığı görüldü.

Suffolk Polisi, Huncho'nun adının başarısız olduğu ancak 17 yaşında bir genç, "kazara kendi kendini kaydetmesi" sonucu yaşadığının kaybolduğu doğrulandı.