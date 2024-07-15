Sergio Ramos, Euro 2020 Kadrosundan Çıkarıldı

2024-07-14, Madrid - İspanya Milli Futbol Takımı'nın deneyimli savunmacısı Sergio Ramos, sakatlığı nedeniyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020) kadrosundan çıkarılmak zorunda kaldı.

Real Madrid'in kaptanı Ramos, son dönemde sürekli sakatlık problemleri yaşıyor. İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique, Ramos'un sakatlığının uzun sürmesi nedeniyle onu Euro 2020 kadrosuna dahil etmeme kararı aldı.

Enrique, kararla ilgili açıklamasında, "Üzülerek de olsa Sergio Ramos'u kadromuzdan çıkarmak zorunda kaldık. Sakatlığı nedeniyle turnuvaya yetişemeyecek durumda. Takım için en iyisini yapmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki Ramos, İspanya Milli Takımı'nda 180 maça çıkarak kırmızı-sarı kartlarda rekor sahibi. Ancak son dönemdeki sürekli sakatlıkları nedeniyle Enrique'nin güvenini kaybettiği görülüyor.