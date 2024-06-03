RAHEEM STERLING: FUTBOL KARİYERİNDE İZ BIRAKAN BİR YILDIZ!

Fenerbahçe'nin transfer atağı sürüyor! Jose Mourinho'nun listesinde yer alan Raheem Sterling, Türk futbolseverlerin heyecanını artırıyor. Peki, Raheem Sterling kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

RAHEEM STERLING'İN KARİYERİ VE BAŞARI HİKAYESİ

Raheem Sterling, Jamaika doğumlu İngiliz futbolcu olarak bilinir. 1994 yılında doğan Sterling, genç yaşta ailesiyle birlikte İngiltere'ye yerleşti. Futbol kariyerine Queens Park Rangers altyapısında başlayan Sterling, Liverpool'a transferiyle büyük çıkış yakaladı. Ardından Manchester City'e geçerek dünya futbolunun önemli yıldızları arasına adını yazdırdı.

RAHEEM STERLING'İN KULÜP KARİYERİ

Sterling, Liverpool ve Manchester City formalarıyla Premier League, FA Cup ve EFL Cup gibi önemli kupalarda şampiyonluklar yaşadı. Şimdi ise Chelsea'nin başarılı kadrosunda yer alıyor.

RAHEEM STERLING'İN MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

İngiltere milli takımının önemli bir parçası olan Sterling, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanırken, 2019 UEFA Uluslar Ligi'nde de bronz madalya elde etti. Milli formayla 82 maça çıkarak 20 gol atan Sterling, hızı ve teknik yetenekleriyle takdir topluyor.

Raheem Sterling'in kariyeri, hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda elde ettiği başarılarla futbol dünyasında iz bırakan bir yıldız olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe'nin transfer gündemine giren Sterling'in Türk futboluna da önemli katkılar sağlayabileceği konuşuluyor.