Takdir belgesi de alan Nakşin, öğretmenlerine teşekkür etti. Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Gülperi Eşin, Nakşin'in çokbaşarılı bir öğrenci olduğunu söyledi.

Tuşba ilçesi Kevenli Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Mustafa ile Ayfer Özdemir'in 5 çocuğundan en büyüğü, doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmayan Nakşin, yıllardır öğretmenleri ile evde eğitim görüyor. İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Nakşin, her yıl olduğu gibi bu yıl da takdir belgesi aldı. DHA'nın haberi sonrası Nakşin'e 6 ay önce protez kol ve bacak için yardım eli uzandı.

Haber sonrası hayırseverler, Nakşin'in babası Mustafa Özdemir adına açılan valilik izinli hesaba 1 milyon 534 bin TL yardımda bulundu. Bu para ile yurt dışından protez kol ve bacak temin edildi. Ankara'da özel bir medikal firmasındaki uzman doktorlar, Nakşin'e protez kullanımına yönelik 1 ay eğitim verdi. 6 ay önce evine dönen Nakşin, 1 yıl sürecek eğitimler sonrası hem kol hem bacak protezlerini aynı anda kullanabilecek. Protez bacaklarını takan Nakşin, karnesini vermeye gelen öğretmenlerini kapıda karşıladı.

'YAZIN KİTAP OKUYUP, GEZECEĞİM'

Karnesini, öğretmenleri Gülperi Eşin ve Safa Merve Gözegir'in elinden alan Nakşin Özdemir, her yıl olduğu gibi bu yıl da takdir belgesi aldığını belirterek, "Öğretmenlerimi çok seviyorum. Hafta içi her gün gelip, bana evde eğitim veriyorlardı. Karnemi aldım, çok mutluyum. Yazın bol bol kitap okuyup, gezerek zaman geçireceğim. Öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum" dedi.

'NAKŞİN'İ ÇOK SEVİYORUZ'

Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu Özel Eğitim Öğretmeni Gülperi Eşin ise Nakşin'in çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Nakşin'i uzun süredir tanıyorum, sürekli onun derslerine geliyordum. Çok başarılı bir öğrencimiz. Derslerine iyi çalıştı. Biz de çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bundan sonraki lise hayatında da böyle çalışacağına inanıyoruz. Hep onun yanında olacağız, hep onu arayıp soracağız.

Bir ihtiyacı olduğu zaman, bizi her zaman arayıp sorabilir. Nakşin'i çok seviyoruz" diye konuştu. İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu Matematik Öğretmeni Safa Merve Gözegir de "Nakşin'in matematik ve fen bilimleri derslerine giriyorum. Gayet iyi. İnşallah lise hayatı boyunca da bu başarısı hep devam eder. Çok başarılı bir öğrenci. Gayet efendi ve çalışkan bir öğrencimiz. Ondan çok memnunduk" dedi.