Saha Çalışmalarının Sonucu

Yağmur, bu anlamlı ismi eşine olan sevgisi ve desteği dolayısıyla vermeyi tercih ettiğini ifade etti.Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden öğretim üyesi olan Yağmur, Beyşehir Gölü Hacıakif Adası’nda gerçekleştirdiği saha çalışmaları sırasında karşılaştığı akrebin daha önce tanımlanmamış bir tür olduğunu fark etti. İncelemeleri sonrasında bu akrebin Euscorpius cinsine ait olduğunu tespit ederek Türkiye'deki akrep türü sayısını 49’a çıkardı ve Euscorpius cinsinin tür sayısını ise 17’ye yükseltti.Yeni tür, açık sarı, kırmızımsı ve kahverengi tonlarıyla dikkat çekerken, kaideli uzun kıl sayısının en yüksek olduğu tür olarak biliniyor. Ayrıca, bu keşfin detayları ABD’de yayımlanan Euscorpius dergisinde 19 Ağustos 2024 tarihinde bilim camiasıyla paylaşıldı ve türün zehrinin insan sağlığı açısından tehlike oluşturmadığı bilgisi de verildi. Prof. Dr. Yağmur, bu özel keşfi ve eşinin desteğini vurgularken, bilim dünyasına önemli bir katkı sağladığını belirtti.