Maçın ilk yarısında Partizan tribünlerinde çıkan olaylarda bazı taraftarlar yaralandı. İkinci yarının başında da tribünlerde yakılan meşalelerin görüş açısını düşürmesi nedeniyle karşılaşmaya bir süre ara verildi.

Partizan, 62. dakikada penaltıdan atılan golle 1-0 öne geçti. Ancak Kızılyıldız, 84. dakikada bulduğu golle maçı 1-1 eşitliğe getirdi.

Lider Kızılyıldız bu sonuçla 57 puana yükselirken, ikinci sıradaki Partizan ise puanını 48'e çıkardı. Uzun yıllardır Belgrad'ın en büyük derbisi olarak kabul edilen maçta taraftarlar arasındaki gerginlik nedeniyle ciddi olaylar yaşandı.