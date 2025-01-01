

Özalp Kaymakamlığının toplantı salonunda yapılan toplantıya, Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut başkanlığındaki Türk heyetiyle İranlı mevkidaşı Belesor Hudut Komiseri Vekili Binbaşı Mohammed Ali Khorsendi ve heyetiyle ‘Sınır Güvenliği' toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Bulut, İran heyetiyle sınır güvenliğiyle ilgili yapılacak olan çalışmalarla alakalı konular ele aldıklarını belirterek, heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Mohammed Ali Khorsendi ise ele alınacak çalışmaların sınır güvenliğine katkı sunacağını dile getirerek, Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA