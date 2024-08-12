Van’ın Özalp ilçesinde tehlike çanları çalıyor! Özalp Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı acil bir açıklamayla vatandaşları yaklaşan sel felaketine karşı uyardı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, ilçede ilerleyen saatlerde şiddetli sağanak ve gök gürültülü fırtına bekleniyor. Bu yağışlar, ani sel ve su baskınlarına neden olabilecek güçte!

Kaymakamlık, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle alçak bölgelerde yaşayanların, dere yataklarına yakın olanların ve su baskınlarına karşı hassas alanlarda ikamet edenlerin acilen önlem alması gerektiği vurgulandı. Sel tehlikesine karşı alınacak basit tedbirler bile, hayat kurtarabilir!

Bu beklenen sağanak, sadece bir yağmur değil; su baskınlarına yol açabilecek, can ve mal kaybına neden olabilecek bir felaketin habercisi! Herkesin bu uyarıyı ciddiye alması ve gerekli önlemleri bir an önce hayata geçirmesi gerektiği kaydedildi.

Özalp Kaymakamlığı’nın bu kritik uyarısı, bölge halkının hayatını korumak adına hayati bir önem taşıyor. Durumun ciddiyeti, bu uyarının altını çiziyor: “Tedbirinizi alın, güvenliğinizden ödün vermeyin!” Sel suları geldiğinde artık çok geç olabilir! Hemen şimdi harekete geçin ve bu tehlikeyi en az zararla atlatmak için gerekli önlemleri alın!