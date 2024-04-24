Diyanet İşleri Başkanlığının ‘Gençliğe Değer’ projesi kapsamında Özalp İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü bünyesinde dinî, sosyal ve kültürel içerikli faaliyetlerde aktif görev alan ve kura çekimi sonucunda belirlenen öğrenciler umreye uğurlandı.

Belirlenen 5 öğrenci İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ile birlikte Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut ve Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık'ı ziyaret ettikten sonra Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kutsal topraklara uğurlandı.

İl Müftüsü Şık, “Gençliğe Değer” projesinin gençlerin yetişmesinde oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Diyanet İşleri Başkanlığımızın gençlik çalışmalarına katılan öğrencilerimizi teşvik ederek, her türlü katkıyı sunan ilçe müftülüğümüzü ve din görevlilerimizi tebrik ediyorum, hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.