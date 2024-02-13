Özalp Müftülüğü tarafından "Çocuklarla Camide Bir Gün" projesi çerçevesinde Bilal-i Habeşi Cami'nde öğrencilerin katılımıyla 'cami-çocuk' buluşması düzenlendi.

A W140949 01

Öğle namazının birlikte eda edildiği buluşmaya İlçe Müftüsü Sedat Şentürk ile din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Hasbihal edilen program sonrasında çocuklara çeşitli hediyelerle birlikte ikramlar yapıldı.

A W140949 02

Müftü Şentürk, programa ev sahipliği yapan cami görevlilerine, programa katılan din görevlisi hocalar ile hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA