Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçların kullanımında üçüncü kişilere yasak getiriliyor.

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Engelli bireylerin ÖTV muafiyetiyle aldıkları araçların kullanımında üçüncü kişilere yasak geliyor. Araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek.

Yeni yönetmeliğe göre ÖTV muafiyetli araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgilerinin tescil kayıtlarına işlenecek ve üçüncü bir kişinin aracı kullanması yasak olacak.

Alınan bu yeni karar 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle geçerli olacak.

Cezai işlem başlatılacak

Aracın kullanımında yeni sınırlamalar getirilirken, şu detaylar açıklandı;

Araç sahibi engelli bireyin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece akrabaları, kardeşleri, vasisi veya noter onaylı iş akdi ile çalıştırılan bir sürücü arasından en fazla iki kişi aracı kullanabilecek.

Bu kişiler de tescil kayıtlarına işlenecek ve şerh süresi boyunca kullanım hakkı yalnızca bu iki kişiye verilecek.

Engelli bireyin istisnadan yararlandığı aracı, kayıtlı olmayan bir kişinin kullandığı tespit edilirse durum defterdarlığa bildirilecek.

İlgili vergi dairesi müdürlükleri, ihlal durumunda gerekli cezai işlemleri başlatabilecek.