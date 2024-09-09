Narin Güran'ın Cansız Bedeni Şok Edici Bir Şekilde Bulundu

Küçük kızın cesedi, köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde jandarma ekipleri tarafından keşfedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Narin’in hayatını kaybettiğini doğrulayarak, "Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Korkunç Otopsi Sonuçları Şok Etkisi Yarattı

Narin Güran'ın otopsisinin ön raporuna göre, küçük kızın boynunda belirgin bir boğma izi olduğu, cesedinin 15 gün suyun içinde kaldığı ve bir ayağının kırık olduğu tespit edildi. Bu bulgular, olayın ne kadar trajik ve karmaşık olduğunu gözler önüne serdi. Adli tıp uzmanları, cenazeyi detaylı incelemeye devam ediyor.

Soruşturma Kapsamında Şok Gelişmeler

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Narin'in ailesi ve yakın akrabaları da yer almakta. Bu kişiler arasında, Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcasının eşi bulunuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltı sayısının 24’e yükseldiğini ve şüphelilerin ifadelerinin alındığını duyurdu.

Ceset Çuval İçine Konmuş ve Dere Kenarına Atılmış

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, cesedin öldürüldükten sonra bir çuvalın içine konarak dere kenarına bırakıldığını ve üzerine ağaç dalları ile taşlar yerleştirilerek doğal bir görüntü verildiğini belirtti. Bu, cinayetin ne kadar planlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve faili meçhul bırakma amacını gözler önüne seriyor.