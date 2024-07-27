ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2024-2025 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının özel yetenek sınavı kapsamında öğrenci alan spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla Başkanlıkça merkezi ÖZYES yapılacak.

Bu kapsamda, ÖZYES Kılavuzu'na ÖSYM'nin "http://www.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı.

Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'nin duyurularını takip etmeleri gerekiyor.