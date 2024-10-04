Galatasaray’a Transfer Olan Yıldız Golcünün Değeri Düşüyor

Transfermarkt’ın en son güncellemesine göre, Osimhen’in değeri 100 milyon Euro’dan 75 milyon Euro’ya geriledi ve bu durum futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Taraftarların Umutları ve İlk Performans

Osimhen’in transferi 4 Eylül tarihinde Galatasaray tarafından KAP’a bildirildiğinde, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir heyecan yaşanmıştı. Napoli'deki karmaşık süreçten sonra Galatasaray’a gelen Osimhen, ilk maçlarında bekleneni veremese de, kısa sürede yeteneklerini sergilemeye başladı; özellikle Kasımpaşa maçında attığı iki golle dikkat çekti.

Değişen Değerler ve Ligimizin Durumu

Osimhen’in transferinin ardından gelen bu piyasa değeri düşüşü, futbol piyasasındaki dalgalanmaların ne kadar etkili olduğunu gözler önüne seriyor. Artık 75 milyon Euro olarak belirlenen değeriyle Osimhen, Galatasaray’ın kadrosundaki en değerli oyunculardan biri olarak kalmaya devam ediyor, ancak bu durum takımın geleceği açısından sorgulamalara yol açıyor.

Son güncellemeden sonra ligin en değerli ilk 11'i şu şekilde;

Livakovic • 11 M €

Osterwolde • 15 M €

Nelsson • 16 M €

Davinson • 18 M €

Osayi Samuel • 8 M €

Amrabat • 22 M €

Sara • 20 M €

Saint-Maximin • 18 M €

Szymanski • 19 M €

Barış Alper Yılmaz • 21 M €

Osimhen • 75 M €

TOPLAM: 243 M €