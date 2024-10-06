Transfer Sürecindeki Gerginlikler

Galatasaray'a transferi gerçekleşmeden önce, Nijeryalı santrforun Napoli yönetimiyle sorunlar yaşadığı ve bu durumun sonuçlarının ağır olabileceği uzun süredir konuşuluyordu. Yönetimin, genç oyuncunun transfer isteğini göz ardı etmesi, Osimhen’in hayal kırıklığına yol açmış ve bu durum, onun kadro dışı kalmasına neden olan sürecin tetikleyici faktörlerinden biri haline gelmişti.

Osimhen'in kadro dışı kalmasının asıl nedeninin, Al-Ahli'ye yapılacak olan transferin son anda gerçekleşmemesi olduğu ifade ediliyor. Napoli, Al-Ahli'nin 80 milyon euro’luk teklifine ek olarak 5 milyon euro daha talep edince, transfer iptal oldu ve bu durum Osimhen’in motivasyonunu ciddi şekilde etkiledi. Transfer gerçekleşmediği için kızgınlığını açıkça dile getiren Osimhen, bu tavrı ile kulüple olan ilişkisini daha da gergin hale getirdi.

Sonuç: Napoli’den Ceza Gibi Karar

Osimhen’in yönetimle yaşadığı gerilim, sonunda Napoli’nin aldığı ceza niteliğindeki kararla noktalandı ve bu sebeple oyuncu kadro dışı bırakıldı. 9 numaralı forma ise Romelu Lukaku’ya verildi. Osimhen’in durumu, futbol camiasında büyük bir merak uyandırırken, geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılmaya başlandı.