Taraftarın Heyecanı Sönüyor

Kulüp, maskenin stadyuma girişinin spor yasası gereği yasaklandığını duyurarak, bu durumu tüm taraftarlarla paylaştı.

Osimhen maskesinin satışa sunulmasıyla birlikte büyük bir ilgi gördüğünü vurgulayan Galatasaray, bununla birlikte stadyum kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı. Kulüp, taraftarların bu kuralı dikkate almalarını ve güvenli bir maç deneyimi için gerekli önlemleri almalarını rica etti.

Güvenlik ve Kurallar Öne Çıkıyor

Yapılan açıklamada, maskenin stadyuma alınmayacak olması, hem güvenlik önlemleri hem de kurallar açısından önemli bir hatırlatma olarak değerlendirildi. Galatasaray, taraftarlarına "Keyifli ve güvenli maç günleri dileriz" diyerek, bu konuda dikkatli olmalarını önerdi.