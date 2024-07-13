Son dakika! Türkiye'deki 16 milyon emekliyi sevindirecek müjdeli haber geldi. Temmuz ayı maaş zammının ardından SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik büyük bir zam kararı alındı. Emekli maaşlarına ek olarak 18.000 TL'lik ödeme Pazartesi günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak. Bu kararla birlikte emekliler arasında büyük sevinç yaşanıyor. Ek ödemeler, emeklilere büyük bir maddi destek sağlayacak ve yaşam standartlarını yükseltecek.

Emekli vatandaşların heyecanla beklediği bu zam kararı, EYT düzenlemesi sonrası emeklilerin maaşlarına yapılan en büyük ek ödeme olarak kayıtlara geçti. Kamu ve özel bankalar da bu süreçte promosyon miktarlarını güncelleyerek emeklilere destek olacaklarını duyurdu. Özellikle özel bankalar, 18.000 TL'ye kadar promosyon ödemeleri yapacaklarını açıkladı. Emekliler, mobil bankacılık ve internet üzerinden kolayca başvuru yapabilecekleri gibi, 3 iş günü içinde ödemelerini de alabilecekler.

Bu gelişme, Türkiye'deki emekliler için büyük bir rahatlama ve umut kaynağı oldu. Emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek adına atılan bu adım, toplumun geniş kesimlerince olumlu karşılandı ve destek gördü.