Asgari ücret görüşmeleri bu yıl işçi sendikalarının asgari ücret tespit komisyonuna katılmaması nedeniyle önceki yıllara göre farklı geçiyor.

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TÜRK-İŞ'e ve HAK-İŞ'e giderek işçi sendikalarının görüşlerini de komisyona taşıma noktasında inisiyatif kullandı.

Önceki yıllarda anlaşma olması halinde 3 toplantı, anlaşma olmaması halinde ise 4 toplantı yapan asgari ücret komisyonunun bu yılki durumu merak uyandırıyor.

ASGARİ ÜCRETİ HAKEM HEYETİ BELİRLEYECEK

Uzmanlar, toplantıya işçi sendikaları katılmadığına göre anlaşma olmayacak ve asgari ücret hakem heyeti tarafından belirleneceğini vurguluyor.

"İLK RAKAMLAR 3. TOPLANTIYLA DUYULACAK"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Dr. Selçuk Gülten'in Ensonhaber'e özel yaptığı açıklamaya göre “Asgari ücretin yıl başından önce açıklanması uzun yıllardır süre gelen bir uygulama olmuştur. Bu sebeple asgari ücret tespit komisyonunun 3’üncü toplantısında 2026 rakamlarını ilk kez duymaya başlayacağız. Ancak işçi sendikalarının asgari ücret önerilerini duyup- duymayacağımız henüz belli değil. Önümüzdeki hafta asgari ücretin belirlenmesi çok büyük bir sürpriz olmayacaktır.” şeklinde beklentiler ifade edilebilir.

"ÜÇ SENARYO VAR"

Selçuk Gülten'e göre, masada en çok konuşulan üç senaryo bulunmaktadır.

BİRİNCİ SENARYO: (YÜZDE 20) 26 BİN 584 TL

Bunlardan birincisi geçen yıl olduğu gibi hedef enflasyon + refah payı formülü ile açıklanabilir.

Yüzde16 hedef enflasyon + yüzde 4 refah payı olmak üzere asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması senaryosudur.

Bu senaryoda 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 2026 yılı için net 26 bin 584 TL, brüt ise 31 bin 206 TL olması gerekmektedir.

İKİNCİ SENARYO (YÜZDE 25): 27 BİN 630 TL

İkinci senaryo ise yine enflasyon + refah payı formülüne göre hesaplanmakta ancak hedef enflasyonun + - 4 puan sapabileceği yönündeki Merkez Bankası'nın hedef aralığı gözetilmesi esasına dayanmaktadır.

Buna göre yüzde 16 enflasyon hedefi + yüzde 4 sapma payı + yüzde 5 refah payı şeklindeki hesaplamaya istinaden yüzde 25 zam yapılması gerekmektedir.

Bu senaryoda 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 2026 yılı için net ücret 27 bin 630 TL, brüt 32 bin 506 TL olması beklenmektedir.

ÜÇÜNCÜ SENARYO (YÜZDE 30): 28 BİN 735 TL

Üçüncü senaryoda ise gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınarak refah payı verilmeksizin asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması söz konusudur.

Bu senaryoda 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 2026 yılı için net ücretin 28 bin 735 TL, brüt ücretin ise 33 bin 807 TL olması gerekmektedir.

"ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 28 ZAM YAPILARAK 28 BİN 293 TL YAPILMASINI BEKLİYORUM"

Ekonomist Selçuk Gülten şu açıklamada bulundu:

Genelde asgari ücret senaryoları ile gerçekleşen asgari ücret arasında fark olmaktadır. Bu fark genelde asgari ücretlinin lehine hesaplama yapılması yönündedir. yüzde 20 veya yüzde 25 arasında beklentiler oluştuğuna göre yüzde 28 zam yapılabilir. Bu durumda 2026 yılı için asgari ücret net ücret 28 bin 293 TL, brüt ücret ise 33 bin 287 TL olacaktır. Asgari ücrette yine 2026 yılı için tek zam yapılması planlanmaktadır.

ARA ZAM TALEBİ ENFLASYONA BAĞLI

Ancak hedeflenen enflasyona bağlı senaryolarda yılın ortası geldiğinde örneğin yüzde 16 hedeflenmesine rağmen haziranda yüzde 10 veya üstü bir enflasyon olursa ara zam talepleri gündeme gelecektir. Bu sebeple 2026 yılı için asgari ücrete ara zam olmayacak demek çok doğru olmayacaktır.

ÇALIŞAN BAŞINA 3 BİN 500 TL DESTEK

Selçuk Gülten ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Işıkhan'ın “Sigortalı sayısını koruyan işletmelerimize kişi başı 3 bin 500 lira destek sağlayacağız"şeklindeki açıklamaları "çok yerinde bir yaklaşım" olarak nitelendirerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Asgari ücrete yüksek zam yapmak istenen bir durum olsa da işverenlere de ilave destekler sağlanmalıdır. Aksi halde hem enflasyon hem işsizlik gibi makroekonomik verilerde negatif sonuçlar ortaya çıkabilir. Asgari ücretliye maaş zammı yanı sıra kira desteği gibi destekler verilmesi de yerinde olacaktır.