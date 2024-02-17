Her hafta belirlenen okullara giderek Vanlı öğrencilerle buluşan Vangölü Aktivistleri Derneği ve Vangölü Aktivistleri Spor Kulübü eğitmenleri, başta Van Gölü olmak üzere iklim değişikliğinin yarattığı sorunlarla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan doğal ortamların korunması adına eğitim veriyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği eğitimlerde öğrencilere insan çevre ilişkisi, iklim krizi ve küresel iklim değişikliği gibi başlıca konularına vurgu yaparak Van Gölü havzasının korunmasının öneminin altını çiziyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği; Van Gölü ve Havzasında son yıllarda etkisini arttırarak hissettiren olumsuz küresel ısınmanın sebepleri ve karbon ayak izi gibi konularda da öğrencilere sorumluluk kazandırmayı hedefliyor.