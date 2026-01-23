Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından araştırmacı ve öğrencilere sağlanan burs tutarlarının artırıldığını duyurdu.

Yeni düzenlemeyle lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası burslar yükseltilirken, performansa dayalı ek ödemelerle araştırmacılara ilave destek sağlanacak.

"BURS DESTEKLERİNDE GÜNCELLEMEYE GİDİLDİ"

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, burs desteklerinde güncellemeye gidildiğini belirtti.

YENİ BURS MİKTARLARI

Buna göre lisans öğrencilerine verilen burs 6 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 22 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için ise 32 bin 500 liraya yükseltildi.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE EK 11 BİN TL PERFORMANS ÖDEMESİ

Açıklamada, doktora öğrencilerinin ayrıca 11 bin liraya kadar performans ödemesinden faydalanabileceği ifade edildi.

ARAŞTIRMACILARA BURS TUTARI 43 BİN 500 LİRA

Doktora sonrası araştırmacılar için burs tutarının 43 bin 500 lira olarak belirlendiğini aktaran Kacır, bu gruba 13 bin 500 liraya kadar ek performans ödemesi yapılacağını da kaydetti.