Tarihi Notre Dame Katedrali'nin Yanma Sebebi Sigara Olabilir

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan tarihi Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan'da çıkan yangının sebebi hakkında yapılan savcılık araştırmaları devam ediyor.

Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yangının tarihi yapının elektrik sistemindeki bir arızadan veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan kaynaklanabileceği belirtildi.

Yangının çıkış sebebini tam olarak belirlemek amacıyla yürütülen soruşturma iki aydan fazla süredir devam ediyor. Ancak, henüz yangının kesin sebebini ortaya koyacak bir kanıt bulunabilmiş değil.