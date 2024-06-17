Eski İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaş kabinesini neden feshettikleri konusu gündem oluyor. Olay şöyle gelişti:

Netanyahu'nun hükümeti döneminde, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee Gazze Şeridi'nde taktiksel bir ateşkesin başladığını duyurdu. Ancak Netanyahu, bu ateşkes haberlerini reddederek "Asla olmayacak" yanıtını verdi.

Bu kriz sonrasında, Netanyahu bugün radikal bir adım atarak 6 üyeli "Savaş Kabinesi"ni resmen feshetti. Yani Netanyahu, Adraee'nin ateşkes açıklamasının ardından savaş kabinesini dağıttı.

Kabinenin neden feshedildiği ve bu kararın arkasındaki sebepler tam olarak netlik kazanmamış durumda. Ancak Netanyahu'nun, Gazze'deki ateşkes planını reddetmesi ve ardından savaş kabinesini yapıdan çıkarması arasında doğrudan bir bağlantı olduğu değerlendiriliyor. Olayla ilgili detaylar yakından takip ediliyor.