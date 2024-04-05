TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 34. Hafta maçları pazar günü oynanacak. Ligde zirve mücadelesi veren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, son düzlüğe girilirken deplasmandan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Ev sahibi ekip ise geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetin devamını getirmek ve ligde üst sıralara tırmanmak istiyor.

Nazilli Belediyespor – AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçını yönetecek hakemler belli oldu. Maçta hakem olarak Ahmet Ecevit düdük çalacak. Harun Terin ve Recep Güneş’in yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada 4. hakem olarak da Özer Özden görev alacak.