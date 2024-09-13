“Devletin Kararlılığıyla Kızımın Katilinin Kanı Yerde Kalmayacak”

Güran’ın bu sert açıklamaları, halk arasında büyük bir yankı uyandırdı ve devletin cinayet soruşturmasındaki rolünü tekrar gözler önüne serdi.

“Gözaltında Olmak Bir Misafirlikti, İlk ve Son İfadelerim Aynıdır”

Arif Güran, gözaltına alınmayı ‘misafir edilmek’ olarak nitelendirerek, savcılığa verdiği ifadelerin tutarlılığını vurguladı. Güran, devletin soruşturmanın gizliliğine uygun olarak hareket ettiğini ve kızının sağ olarak bulunmasını umut ettiklerini belirtti. Savcılığa verdiği ifadelerin değişmediğini ve devletin elinden gelenin fazlasını yaptığını belirten Güran, soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

“Soruşturmanın Sağlığı İçin Devletin Kararı Kesin ve Adil”

Arif Güran, devletin soruşturmanın selameti için her türlü adımı atabileceğini ve bu süreçte tüm şüphelilerin adalet önüne çıkarılacağını söyledi. Güran, Türk halkının kendisine ve kızına sahip çıktığını belirterek, şüpheli kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmesi konusundaki beklentisini yineledi. Oğlunun da gözaltına alınıp bırakılması konusundaki tekrarlanan süreçlerden bahsetti ve devletin adalet sağlama konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

“Fenomenlerin Kızımın Acısından Faydalanmasını İstemiyorum”

Arif Güran, köyünde tanımadığı kişilerin kızının fotoğraflarını çekmesini ve medyada fenomenlerin bu durumdan faydalanmasını istemediğini belirtti. Güran, kişisel acısını yaşayamadan, medyanın bu durumu istismar etmesine karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Türk halkının kendisine ve kızına gösterdiği destek için teşekkür eden Güran, bu tür kötü niyetli davranışların önlenmesini talep etti.

“Yanımda Oturan Kişinin Gerçek Yüzü Beni Şok Etti”

Güran, cinayetle ilgili itirafçı olan Nevzat Bahtiyar’ın camide her akşam yanına oturduğunu, ancak bu kişinin gerçek yüzünü göremediğini söyledi. Güran, camideki samimiyetin aslında ne kadar yanıltıcı olabileceğini ifade ederek, çevresindeki insanların gerçek yüzlerinin zamanla ortaya çıkabileceğine dikkat çekti. Bu açıklama, toplumda güven ilişkilerinin ne denli önemli olduğunu ve ne kadar dikkat edilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.