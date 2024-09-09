Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'dan acı haber geldi.

21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Narin'in cansız bedeni, köyden 1,5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

ADLİ TIP'TAN GELECEK SONUÇ BEKLENİYOR

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Narin'in bir çuval içinde, üzeri taş ve dallarla kapatılarak gizlenmiş halde bulunduğunu belirtti. Mahalleye giriş-çıkışlar yasaklanırken, Narin'in bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

GÖZALTI SAYISI 24'E ÇIKTI

Soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bir Cumhuriyet başsavcıvekili ve 3 Cumhuriyet savcısını görevlendirirken, aralarında Narin'in ailesinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu öğrenildi.

İki ağabeyden birinin, daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerde Narin Güran'a ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan E.G. (18) olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

ÖN RAPOR: BOYNUNDA BOĞMA İZİ, AYAĞINDA KIRIK VAR

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön raporun detayları ise belli oldu.

Rapora göre Narin'in boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı ve ayağında kırık olduğu tespit edildi.

OTOPSİ SONA ERDİ

13 uzman ekip tarafından 10 saat süren otopsi sona erdi. Narin'in naaşı Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak doğduğu ve öldürüldüğü köyde toprağa verilecek.