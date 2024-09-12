Tüm Türkiye, Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin'i konuşuyor.

Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 19 gündür kayıp olan Narin Güran'ın, arama çalışmalarının 19. gününde cansız bedeni bulunmuştu.

Yaşanan bu vahşetin ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Narin'in toprağa verilmesinin ardından soruşturma çok yönlü devam ederken 22 şüpheli adliyeye sevk edildi

22 KİŞİNİN ADLİYE SORGUSU BAŞLADI

Son dakika haberine göre; Narin Güran cinayetinde adliyeye sevk edilen 22 şüphelinin sorgusu başladı.

Savcılık soruşturması başlayan 22 kişinin detaylı bir şekilde sorguları devam ediyor.

22 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

ŞÜHELİLER BİRBİRİNİ GÖRMEYECEK

4 duruşma salonu ayarlandı. Şüpheliler birbirini görmeyecek şekilde orada ifade verecek. Hepsinin ayrı ayrı ifadesi alınacak.

KÖY İMAMI SERBEST BIRAKILDI

Nevzat Bahtiyar'ın tutuklanmasının ardından 23 şüpheli, emniyet güçleri tarafından sorgulandı. Sorgusu tamamlanan köy imamı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 22 kişi için ikinci kez ek gözaltı süresi kullanıldı.

İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Narin’in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar da şüpheliler arasında yer alıyor. Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Nevzat Bahtiyar, tutuklandı.