Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İşte küçük kızın bulunmasına dair son gelişmeler:

Arama Çalışmaları:

Narin Güran’ın kaybolduğu 21 Ağustos’tan bu yana, arama kurtarma ekipleri kapsamlı bir şekilde çalışıyor. Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan küçük kızın bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri tarafından yürütülen aramalar sürüyor. Ekipler, helikopterle termal kameralar kullanarak havadan, dalgıçlarla ise sulama kanalında su altı taraması yapıyor.

Aile ve Kamuoyu:

Narin’in ebeveynleri Arif ve Yüksel Güran, kızlarının bir an önce bulunmasını umarak, arama çalışmalarını takip ediyorlar. Baba Arif Güran, aramalara katılan ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabalarını takdirle karşılıyor ve sevindirici bir haber almayı dört gözle bekliyor.

Valilik Açıklamaları:

Valilikten yapılan açıklamada, kaybolan Narin Güran için geniş çaplı bir arama faaliyeti başlatıldığı duyuruldu. Arama çalışmalarına Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timleri de dahil edilmiş durumda. Valilik, bu kapsamlı çalışmaların Tavşantepe Mahallesi ve çevresinde sürdürüldüğünü bildirdi.

Gelişmeler:

Her geçen saat, Narin Güran’ın akıbetiyle ilgili endişeler artıyor. Arama ekipleri, köyde, çevresindeki tarlalarda ve sulama kanallarında titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar Narin’in bulunmasıyla ilgili somut bir gelişme yaşanmış değil ve herkes, küçük kızın bir an önce sağ salim bulunmasını umuyor.