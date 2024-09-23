Yeni Gözaltılar Kapıda!

Cesedin Bulunmasından Sonra Soruşturma Derinleşiyor Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Köyü’nde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturma, yeni gelişmelerle genişletiliyor

İtirafçıyla Gelen Yenilik

Narin Güran’ın cinayeti soruşturmasında, itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadeleri, soruşturmanın derinleşmesine zemin hazırladı. Bu süreçte, cinayetin izlerini sürmek için 21 Ağustos’tan itibaren yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen bulgular büyük bir titizlikle inceleniyor.

Delil İncelemeleri Sürüyor

Cinayet soruşturmasında, amca Salim’in tutuklanmasının ardından, Narin’in cesedinin bulunmasıyla birlikte, aileden 23 kişinin gözaltına alınması, delil toplama işlemlerini hızlandırdı. JASAT ekipleri tarafından alınan örnekler, Van Jandarma Kriminal Bölge Laboratuvarı’na gönderilerek, cinayetin ardındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için analiz ediliyor.

DNA Raporunun Önemi

Alınan kan, kıyafet DNA bulguları ve diğer örneklerin analizi, bu hafta içerisinde tamamlanarak Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilecek. Raporun, Narin Güran’ın cinayetinin aydınlatılmasında kritik bir rol oynaması bekleniyor; bu nedenle gözler, gelecek bulgular üzerinde olacak.

Gizli Tanıklar ve Yeni Gözaltı İhtimali

İçişleri Bakanlığı tarafından tanık koruma programında görevli uzmanlar, olayla ilgili gizli tanıkların ifadesini almak üzere Diyarbakır’a gönderildi. Bu ifadeler doğrultusunda, önümüzdeki günlerde köyde yeni gözaltıların yapılabileceği bilgisi gündeme geldi ve soruşturmanın daha da genişleyebileceği düşünülüyor.