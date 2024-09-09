Diyarbakır'da Şok Edecek Cinayet İtirafı: Muhtar Cesedi Çuvalda Verdi!

Narin Güran’ın Kayıp Ve Cinayet Hikayesi

küçük kızın cansız bedeni köyden iki kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında bulundu ve bu üzücü olay, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Gözaltına Alınanların Sayısı 24'e Yükseldi

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 24 kişi gözaltına alındı, bunlar arasında aile üyeleri ve köy sakinleri de yer aldı; gizli bir tanığın ifadeleri doğrultusunda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri, cinayet soruşturmasını derinleştirdi.

İlk İtiraf: Muhtar Cesedi Çuvalda Verdi!

Gözaltına alınan şüphelilerden biri, sorgusunda dikkat çekici bir itirafta bulundu; sabah gazetesinin haberine göre, bu zanlı, muhtarın cesedi çuval içerisinde kendisine verdiğini ve çuvalı dereye götürdüğünü belirtti, bu itiraf soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Soruşturma Derinleştirildi: Otopsi Bulguları Şok Etti

İtirafın ardından yapılan otopsi sonucunda Narin'in bedeninden 91 numune alındı; çuvalda sol bacağının diz kısmından kopmuş olduğu ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi, bu bulgular cinayetin detaylarını aydınlatma noktasında önemli bir adım oldu.

Kayıp Narin’in Akıbeti: Olayın Gelişimi

21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in bulunması için yapılan arama çalışmalarında, ilk başta ağabeyi ve ardından muhtar Salim Güran gözaltına alındı; DNA örnekleri ile suçlanan muhtarın, Narin’in kıyafetlerinde bulunan DNA ile eşleşmesi üzerine tutuklanması, cinayet soruşturmasının çözülmesinde önemli bir gelişme sağladı.