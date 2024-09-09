Narin Güran’ın Kayıp İhbarı ve Korkunç Son

Narin, Kur’an Kursu çıkışı arkadaşlarıyla birlikte kaybolduktan sonra cansız halde bulundu.

Cesedinin Bulunduğu Yer ve Zaman

Narin’in cesedi, son 3 gün içinde aramaların yoğunlaştırıldığı dere yatağının kenarında bulundu; bu üzücü bulgu, çevredeki araştırmaların yoğunluğunu arttırdı.

Ablanın Ölümü ile İlgili Şüpheli İddialar

Narin Güran’ın ölümüne dair devam eden soruşturmada dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı; Narin’in engelli ablasının, yıllar önce hayatını kaybettiği ve olayın üzerinin kapatıldığı iddia edildi.

Ablanın Ölümüne Dair Şüpheler

Narin’in ablasının 7 yıl önce merdivenlerden düşerek öldüğü ve otopsi yapılmadan defnedildiği öne sürüldü; bu ölümün nedenleri konusunda daha fazla araştırma yapılması bekleniyor.

Soruşturmanın Derinleşmesi

Olayla ilgili olarak 24 kişi gözaltına alınırken, Narin’in ablasının ölümüyle ilgili de daha fazla detayın gün yüzüne çıkması umuluyor; bu, soruşturmanın kapsamını genişletiyor ve yeni soru işaretlerine yol açıyor.