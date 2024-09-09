Narin Güran’ın Kayıp İhbarı ve Korkunç Son
Narin, Kur’an Kursu çıkışı arkadaşlarıyla birlikte kaybolduktan sonra cansız halde bulundu.
Cesedinin Bulunduğu Yer ve Zaman
Narin’in cesedi, son 3 gün içinde aramaların yoğunlaştırıldığı dere yatağının kenarında bulundu; bu üzücü bulgu, çevredeki araştırmaların yoğunluğunu arttırdı.
Ablanın Ölümü ile İlgili Şüpheli İddialar
Narin Güran’ın ölümüne dair devam eden soruşturmada dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı; Narin’in engelli ablasının, yıllar önce hayatını kaybettiği ve olayın üzerinin kapatıldığı iddia edildi.
Ablanın Ölümüne Dair Şüpheler
Narin’in ablasının 7 yıl önce merdivenlerden düşerek öldüğü ve otopsi yapılmadan defnedildiği öne sürüldü; bu ölümün nedenleri konusunda daha fazla araştırma yapılması bekleniyor.
Soruşturmanın Derinleşmesi
Olayla ilgili olarak 24 kişi gözaltına alınırken, Narin’in ablasının ölümüyle ilgili de daha fazla detayın gün yüzüne çıkması umuluyor; bu, soruşturmanın kapsamını genişletiyor ve yeni soru işaretlerine yol açıyor.