Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, 15 yıl önce yapımına başlanan ve halen bitirilemeyen çevre yolu ile ilgili X platformu üzerinden bir paylaşımda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 2024'te bitirilecek dediği Van çevre yoluyla ilgili son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. Partisinin Van'da düzenlediği mitinge katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van çevre yolunun 2025'te açılacağını söyledi.

Tarihlerin bir birini tutmadığını belirten Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin sosylal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

"Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Van’da 15 yıl önce yapımına başlanmasına rağmen bir türlü bitirilmeyen Van Çevre Yolu’nun 2025 yılında tamamlanacağını müjdeledi. Halbuki kısa süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na Van Çevre Yolu’nun ne zaman bitirileceğini sormuştuk. Sayın Bakan cevabında, Van Çevre Yolu’nun 2024 yılında hizmete gireceğini belirtmişti. Sayın Bakan bize ayrı, cumhurbaşkanına ayrı mı tarih veriyorsunuz?"